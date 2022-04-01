Отчет Генштаба ВС Украины

Начались тридцать седьмые сутки спецоперации России в Украине.

Наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с республикой Беларусь.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Генштаба ВС Украины.

Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими войсками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено.

На временно занятых территориях противник продолжает свои противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, используя дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.

В отдельных районах войска России пытаются заставить предпринимателей перейти на расчет за товары и услуги в российских рублях.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отражены 7 российских атак. ВС Украины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".

Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи.