https://news.day.az/world/1449223.html Вертолеты Ми-24 в небе над Белгородом - ВИДЕО
Вертолеты Ми-24 в небе над Белгородом - ВИДЕО
В социальных сетях публикуют видео предположительного пролета вертолетов Ми-24 украинских войск над поселками Майский и Репное на малой высоте после того, как была атакована нефтебаза в Белгороде.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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