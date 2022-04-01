Вертолеты Ми-24 в небе над Белгородом
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В социальных сетях публикуют видео предположительного пролета вертолетов Ми-24 украинских войск над поселками Майский и Репное на малой высоте после того, как была атакована нефтебаза в Белгороде.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: