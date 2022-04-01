В Германии водителей призвали медленнее ездить

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немецких водителей медленнее ездить на автомобилях и экономить энергоресурсы, чтобы уменьшить зависимость от российских углеводородов. Об этом сообщает Waz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он предложил гражданам воспользоваться велосипедами, автобусами и поездами вместо поездов.

"Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать. Одним махом можно было бы сэкономить много энергии", - сказал Оздемир.

Сейчас на автобанах в Германии по умолчанию отсутствуют ограничения, если не стоят дополнительные знаки.

Генеральный директор немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что при эмбарго в отношении поставок энергоносителей из России, может последовать крупнейший кризис в ФРГ со времен окончания Второй мировой войны.