На МКС завершили первый этап выращивания белка коронавируса
На Международной космической станции (МКС) завершили первый этап эксперимента "Магнитная фабрикация" по выращиванию белка коронавируса, начатого 25 марта. Об этом сообщил космонавт Денис Матвеев в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В ходе исследования, в котором мне удалось принять участие, изучались возможности управляемого формирования и фабрикации трехмерных структур в условиях микрогравитации из органических и неорганических материалов", - отметил космонавт.
В рамках первого этапа эксперимента на МКС вырастили белковые кристаллические структуры уникального размера и чистоты. Кюветы с результатами эксперимента вернули на Землю. Кристаллы исследуют для определения структуры разных штаммов и подбора соответствующих лекарственных препаратов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре