В Канаде запечатлели момент пробуждения гризли после зимней спячки

Администрация курорта Kicking Horse Mountain Resort, расположенного в Голдене, Британская Колумбия, поделилась потрясающим видео, на котором медведь Бу просыпается после долгой спячки. Бу живет в специально отведенном для этого убежище для медведей гризли площадью 20 акров (8 гектаров) на территории курорта, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.



Это 20-й год Бу на курорте, и администрация всегда просит гостей соблюдать тишину в этом районе, пока он спит.