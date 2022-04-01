В Южной Корее столкнулись два военных самолета

Два самолета ВВС Южной Кореи столкнулись в воздухе во время учений. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел утром 1 апреля вблизи города Сачхон на юго-востоке страны. Во время учебного полета в воздухе столкнулись два учебно-тренировочных одномоторных самолета KT-1 Woongbi.

По данным агентства, погибли все четыре человека, находившихся в обоих самолетах, - два курсанта и два инструктора. Они попытались катапультироваться.

Обломки упали на рисовое поле, повредив автомобиль местного фермера. ВВС создали комиссию по ликвидации последствий катастрофы и изучению ее причин.

Учебно-тренировочный KT-1 Woongbi был разработан компанией Korea Aerospace Industries в 1991 году специально для ВВС Южной Кореи и стал первым самолетом, полностью разработанным и построенным в этой стране. Стоимость одного самолета оценивается в $7 млн.