Проходят онлайн-переговоры России и Украины

Помощник президента России Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с онлайн-переговоров российской и украинской делегаций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Продолжаем переговоры в режиме ВКС (видео-конференц связь - прим.). Наши позиции по Крыму и Донбассу - неизменны", - написал Мединский.

Предыдущий раунд переговоров между российской и украинской сторонами состоялся в очном формате 29 марта в Стамбуле. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. По итогам встречи Мединский назвал продуктивными прошедшие переговоры.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.