https://news.day.az/world/1449302.html Эрдоган назвал место возможной встречи Путина и Зеленского
Эрдоган назвал место возможной встречи Путина и Зеленского
Для нормализации отношений Украины и России в Стамбуле может состояться встреча лидеров двух стран.
Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, лидеры России и Украины в целом позитивно относятся к идее личной встречи.
"Дату встречи определят сами стороны. Мы будем рады, если сможем провести такую встречу в Стамбуле, повернуть вспять негативные процессы и направить их в позитивное русло", - сказал Эрдоган.
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