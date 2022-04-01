Эрдоган назвал место возможной встречи Путина и Зеленского

Для нормализации отношений Украины и России в Стамбуле может состояться встреча лидеров двух стран.

Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, лидеры России и Украины в целом позитивно относятся к идее личной встречи.

"Дату встречи определят сами стороны. Мы будем рады, если сможем провести такую встречу в Стамбуле, повернуть вспять негативные процессы и направить их в позитивное русло", - сказал Эрдоган.