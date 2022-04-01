https://news.day.az/world/1449313.html Италия и Испания планируют построить новый газопровод
Италия и Испания планируют построить новый газопровод
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что обсуждал идею строительства газопровода в Испанию с премьер-министром страны Педро Санчесом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
Новый газопровод необходим для уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей.
В Испании, по данным Reuters, одни из самых больших мощностей регазификации в Европе, но из-за Пиреней доставить газ в другие страны трудно.
Драги говорит, что 30-40% российских поставок можно заменить сразу, с остальной частью будет гораздо сложнее.
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