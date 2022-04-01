Италия и Испания планируют построить новый газопровод

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что обсуждал идею строительства газопровода в Испанию с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Новый газопровод необходим для уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей.

В Испании, по данным Reuters, одни из самых больших мощностей регазификации в Европе, но из-за Пиреней доставить газ в другие страны трудно.

Драги говорит, что 30-40% российских поставок можно заменить сразу, с остальной частью будет гораздо сложнее.