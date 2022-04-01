Россия предложила Индии нефть со скидкой

Россия готова продавать Индии высококачественную нефть со значительными скидками по цене $35 за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает издание Hindustan Times.

Предложение от России о продаже нефти по сниженным ценам поступило на следующий день после того, как в четверг глава МИД Индии Субраманьиям Джайшанкар на встрече в Нью-Дели со своей британской коллегой Элизабет Трасс решительно высказался в поддержку закупок российских углеводородов, пишет издание.

"Индия приветствует конкурентоспособные предложения для удовлетворения растущего внутреннего спроса на энергоносители. Наши закупки нефти у России продиктованы экономическими соображениями", - заявил Джайшанкар в ответ на требования США и Великобритании не увеличивать импорт нефти из РФ.

На переговорах с Трасс Джайшанкар подчеркнул, что европейские страны купили в марте на 15% больше российской нефти, чем в феврале, заметив, что на нефть из России приходится менее 1% в индийском импорте углеводородов.