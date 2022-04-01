Аргентинцы требуют госпомощи

Один из центральных проспектов Буэнос-Айреса превращен в гигантский лагерь. Здесь обосновались сотни демонстрантов - представители общественных организаций, гражданские активисты, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Они требуют улучшения экономического положения, обеспечения занятости и увеличения соцвыплат на фоне растущей инфляции. Почти треть из 50-миллионного населения Аргентины, по данным за 2020 год, жила за чертой бедности.