Курьезное ДТП: отлетевшие колеса поразили легковушку в США

Автовладелец из-за собственной невнимательности угодил в незавидную ситуацию, когда прокладывая маршрут по автодороге Налл-авеню, в населённом пункте Оверленд-Парк (Канзас-Сити, штат Миссури, США) чудом не оказался в салоне перевёрнутого автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Легковушка лишилась колёс во время движения. Видеокамеры запечатлели, как открутившиеся покрышки одна за другой поразили выехавший из-за поворота автомобиль. Начальник полиции Оверленд-Парка Фрэнк Дончес, опубликовавший видеоролик в Twitter, заявил, что в результате происшествия никто не пострадал и посоветовал водителям проверять крепления колёс на своих транспортных средствах после ремонта. Видео с инцидентом, произошедшим в начале 2020 года, благодаря соцсетям, на днях стало снова очень популярным среди интернет-пользователей.