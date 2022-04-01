Минфин США расширил санкции по КНДР

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении КНДР, добавив в него пять организаций. Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Американские санкции, в частности, коснутся Министерства ракетной промышленности КНДР. Представителям финансовых учреждений США отныне запрещается проводить транзакции с этим ведомством, отмечается в заявлении. В список также попали четыре торговые корпорации КНДР.