Госдеп оценил дефицит на рынке нефти в 2 млн баррелей в сутки

Уровень дефицита на рынке нефти составляет около 2 млн баррелей в сутки, однако освобождение американских нефтяных резервов уже оказывает на него положительное влияние. Об этом заявил в пятницу старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин в эфире телеканала Bloomberg TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы видим, что дефицит на рынке нефти сегодня составляет около 2 млн баррелей в сутки, если не больше. Это вызвано перебоями с поставками российской нефти", - сказал он.

Хокстин при этом указал, что частично этот дефицит восполняется в результате принятого в четверг администрацией США решения ежедневно выбрасывать на рынок 1 млн баррелей нефти из стратегических запасов. "Мы уже видим снижение цен в результате", - отметил он.

Хокстин добавил, что для окончательного покрытия образовавшегося дефицита США рассчитывают на поддержку союзников, хотя и понимают, что для некоторых, например, ряда стран ОПЕК, это может оказаться сложным вопросом. "Мы продолжаем координироваться с союзниками по этому вопросу, президент [США Джо] Байден поднимал его в разговорах с коллегами", - добавил представитель Госдепартамента.