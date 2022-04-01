SpaceX запустила ракету с 40 спутниками

Американская компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой из 40 спутников государственных и частных заказчиков США и других государств. Трансляция велась на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 12:24 по местному времени (19:24 мск).

Многоразовая первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане через 10 минут после запуска. Она ранее уже шесть раз использовалась в аналогичных миссиях.