В Пентагоне пообещали уничтожить химическое оружие

В Пентагоне пообещали, что США уничтожат все запасы своего химического оружия к сентябрю 2023 года. Об этом заявила помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблум, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я с гордостью сообщаю, что мы уничтожили 98 процентов химических агентов из арсенала химического оружия Соединенных Штатов. Мы находимся на пути к завершению уничтожения всего унаследованного запаса химического оружия Соединенных Штатов к запланированным срокам - сентябрю 2023 года", - сказала она.