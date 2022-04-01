Поставки СПГ c терминалов в Европу в марте стали рекордными

Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в марте текущего года стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений, которые ведутся с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поступления сжиженного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в прошедшем месяце составили 10,44 млрд куб. м. Это больше предыдущего рекордного показателя в 10,36 млрд куб. м в марте 2020 года. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 63,3% от максимума. Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа на 15,8% ниже средних значений за последние пять лет. При этом GIE с 13 февраля перестал учитывать данные по подземным хранилищам газа (ПХГ) и терминалам приема СПГ в Великобритании.

Таким образом, мартовский рекорд поставок СПГ стал вторым месячным рекордом в 2022 году - предыдущий был достигнут в январе, став также абсолютным максимумом за всю историю. Потоки газа с СПГ-терминалов в феврале стали вторыми по величине для этого месяца. Всего в I квартале текущего года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили около 31 млрд куб.м. Для сравнения, "Газпром" за это же время экспортировал в страны дальнего зарубежья (включая поставки в Китай) 38,5 млрд куб. м газа, значительно нарастив поставки в феврале и марте.

Закачка газа в ПХГ Европы в марте, как ранее сообщал ТАСС, также составила рекордные 4,85 млрд куб. м. При этом отбор газа из ПХГ Европы по итогам марта стал самым низким за последние три года - 7,56 млрд куб. м. Однако 31 марта отбор газа все-таки превысил закачку в ПХГ, но в целом закачка газа в европейские хранилища превышает объем изъятия с 19 марта. Происходит это на фоне общего восстановления ветрогенерации в Европе и потепления в регионе, роста поставок СПГ и активной транспортировки газа из России.

Уровень запасов газа в европейских ПХГ на 31 марта составил 26,31% - это на 7,6 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Сейчас в них находится порядка 28,2 млрд куб. м газа - на 4,8 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. Минимальный показатель заполненности с начала текущего отопительного сезона наблюдался 19 марта - 25,51%.

Хранилища Германии наполнены на 26,27%, Франции - на 23,66%, Италии - на 29,91%, Нидерландов - на 20,76%, Болгарии - на 16,97%, Венгрии - на 19,28%, Польши - на 65,1%, Австрии - на 13,11%, Хорватии - на 16,68%, Бельгии - на 13,17%.