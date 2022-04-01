На жизнь премьер-министра Пакистана готовилось покушение

Спецслужбы Пакистана выявили заговор, целью которого было убийство премьер-министра страны Имрана Хана. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Dawn, ссылаясь на министра информации и телерадиовещания Фавада Чоудри.

"После этих сообщений охрана премьер-министра была усилена решением правительства", - сказал Чоудри.

Ранее лидер правящей в Пакистане партии "Движение за справедливость" Фейсал Вавда сделал аналогичные заявления, заявив, что в стране готовится заговор с целью убийства премьер-министра из-за его отказа "продать страну".

Сообщения о заговоре появились на фоне запланированного на 3 апреля голосования по вотуму недоверия премьер-министру.

8 марта альянс оппозиционных партий подал заявление о вынесении вотума недоверия Хану в связи с потерей им парламентского большинства после выхода нескольких депутатов из его партии "Движение за справедливость".