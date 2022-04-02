Обрушение на шахте в Сербии, есть погибшие и раненые

8 горняков погибли и еще 18 получили ранения в результате обрушения штольни на шахте "Соко" на юго-востоке Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По словам директора шахты, обвал привел к выбросу метана, и заблокированные под землей горняки задохнулись.

По предварительным данным, версия о взрыве не подтвердилась, при этом репутация у шахты - не из лучших.