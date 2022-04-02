https://news.day.az/world/1449429.html Обрушение на шахте в Сербии, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
Обрушение на шахте в Сербии, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
8 горняков погибли и еще 18 получили ранения в результате обрушения штольни на шахте "Соко" на юго-востоке Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
По словам директора шахты, обвал привел к выбросу метана, и заблокированные под землей горняки задохнулись.
По предварительным данным, версия о взрыве не подтвердилась, при этом репутация у шахты - не из лучших.
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