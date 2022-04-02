В Турции горят леса

Лесные пожары произошли на северо-западе Турции, они усиливаются из-за ветра. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Dunya.

"Лесной пожар, вспыхнувший в районе Байрамич в Чанаккале, усилился из-за сильного ветра. Бригады лесоуправления реагируют на пожар, который угрожает прилегающим жилым районам", - пишет газета.

Издание со ссылкой на администрацию города сообщает, что огонь пока не удалось взять под контроль.