Сколько зараженных коронавирусом выявили в Турции?

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 45 человек.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 265 362 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 13 367 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 14 858 человек.