https://news.day.az/world/1449457.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Турции?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Турции?
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 45 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 265 362 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 13 367 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 14 858 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре