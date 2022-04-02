Миллионам британцев предрекли «обнищание» за одну ночь

Миллионы британцев окажутся на грани бедности за одну ночь из-за наступления энергетического кризиса в стране. Об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Прогреть дом, принять душ или приготовить обед - стоимость всего этого взлетела до новых высот для миллионов жителей Великобритании в пятницу - после того, как цены на электроэнергию побили рекорд", - следует из материала.

По информации агентства, ситуацию в стране ухудшают погодные условия, поэтому в ближайшее время многим жителям Британии придется выбирать между сохранением бюджета и комфортной температурой в помещении. Bloomberg прогнозирует рост среднего годового счета за электроэнергию на 693 фунта стерлингов.

"Начиная с пятницы многие абоненты могут увидеть, что стоимость газа выросла на 81 процент, а цены на электричество подскочили на 36 процентов", - сказано в статье.