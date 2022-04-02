Пожар на нефтебазе в Белгороде был потушен. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений", - сообщили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пожар охватил восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места.