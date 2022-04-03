Мужчина отсудил у бара $8 млн за налитое в бокал чистящее средство вместо пива

Житель США отсудил у бара $8 млн после того, как вместо пива ему в стакан налили чистящее средство, пишет Complex. Выпив раствор, мужчине пришлось обращаться за медицинской помощью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лон Энрайт из Невады зашел в бар Barley's Casino & Brewing Co., где хотел выпить пива после рабочего дня. Получив заказ, он сделал глоток и сразу выплюнул содержимое, почувствовав себя плохо. Оказалось, сотрудник заведения случайно налил в бокал гостя чистящее средство, которое до этого залили в кегу.

Как рассказал Энрайт, в результате инцидента у него пропал вкус и появилась язва желудка. Владельцы бара признали свою ошибку и предложили мужчине $300 тыс., чтобы не доводить дело до суда, но Лон отказался. Полученные деньги мужчин планирует потратить на себя.