Жители Европы переживают аномальный снегопад

Жители Европы прямо сейчас могут проверить, как пережить холода с убавленным отоплением. К ним резко вернулась зима. Настоящий буран обрушился на страны, где больше всего хотят отказаться от российского газа, включая Францию, Германию, Бельгию и Великобританию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Аномальная для начала апреля метель в Европе не прекращается уже вторые сутки. Некоторым приходится даже выкапывать свои машины из сугробов. Водителей предупреждают о гололедице и просят по возможности ограничить поездки.

Уже с 1 апреля поставки российского газа прекратились в Латвию. Это следует из данных латвийского оператора газотранспортной системы и одного из подземных газохранилищ. День отключения там совпал с датой вступления в силу утверждённой Россией схемы оплаты за рубли. Правда на предприятии уверяют, что это связано с плановыми работами, якобы на газоснабжение латвийских потребителей это никак не повлияет.