https://news.day.az/world/1449515.html Трехчасовое северное сияние в России - ВИДЕО
Трехчасовое северное сияние в России - ВИДЕО
Яркое природное шоу сегодня наблюдали в на севере России. Жители Мурманской области стали свидетелями северного сияния, одного из самых красивых явлений на земле, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Для местных жителей это совсем не редкость. С сентября по март небо несколько раз заливает зеленым светом. В этот раз сияние длилось больше трех часов.
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