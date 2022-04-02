Трехчасовое северное сияние в России

Яркое природное шоу сегодня наблюдали в на севере России. Жители Мурманской области стали свидетелями северного сияния, одного из самых красивых явлений на земле, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Для местных жителей это совсем не редкость. С сентября по март небо несколько раз заливает зеленым светом. В этот раз сияние длилось больше трех часов.