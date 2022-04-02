В Индии зафиксировали самый жаркий март более чем за 120 лет

Март 2022 года в Индии стал самым жарким более чем за 120 лет, превысив среднемесячную норму на 1,61 градуса Цельсия. Как сообщает в субботу Метеорологический департамент Индии, это самое высокое превышение среднемесячной нормы в марте с 1901 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, средняя месячная температура в марте составила 26,67 градуса по Цельсию при норме 25,06 градуса. Кроме того, минувший месяц также стал самым жарким по показателю средней максимальной дневной температуры с 2010 года: тогда температура составила 33,09 градуса по Цельсию, а в марте 2022 года она достигла 33,1 градуса.

Согласно данным департамента, среднее количество осадков в стране оказалось на 71% меньше, чем норма в это время года. При этом в конце апреля в Индии начинается сезон жары, который, по предварительным прогнозам, также может стать рекордным по температуре.

Местные СМИ полны советами, как снизить температуру в доме, если у вас нет кондиционера или потолочного вентилятора. Людям предлагается прикрывать окна джутовыми занавесями и поливать их периодически водой. Можно увлажнять и обычные занавески. В Индии также используют старинный способ охлаждения помещения с помощью льда. Здесь его можно заказать, лед привозят брикетами и продают на вес.