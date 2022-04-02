В Шанхае заработала крупнейшая временная больница для пациентов с COVID-19
В крупнейшую в Шанхае временную больницу, переоборудованную из Шанхайского нового международного выставочного центра (SNIEC), уже поступили 1500 пациентов, сообщили местные власти.
Первые два выставочных зала центра заработали в четверг вечером, в то время как в других восьми залах подготовительные работы близятся к завершению, сообщает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.
"Обеспечение безопасности - это первейшая задача", - заявил Чэнь Эрчжэнь, ответственный за временную больницу.
Несмотря на нехватку времени и многочисленные трудности, в больнице предприняты все необходимые меры по профилактике и контролю инфекции, обеспечению безопасности врачей, медсестер, пациентов и строителей, подчеркнул он.
Этот временный карантинный объект общей вместимостью более 15 тысяч койко-мест будут обслуживать медицинские бригады из восьми больниц.
Шанхайский комитет по делам здравоохранения сообщил в субботу, что в пятницу в городе было зафиксировано 260 новых подтвержденных случаев локального заражения COVID-19 и 6051 заразившийся локально бессимптомный носитель коронавируса.
А в континентальной части Китая было зафиксировано 2 086 новых случаев локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди новых случаев 1 730 было выявлено в провинции Цзилинь, 260 - в городе Шанхай, 21 - в провинции Хэйлунцзян.
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