Мощный взрыв на заправке в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана на автомобильной заправочной станции (АЗС) взорвался автомобиль. Момент ЧП попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Двое молодых людей заехали на легковом автомобиле на заправку, чтобы пополнить запасы топлива. Во время заправки баллона газом он взорвался.

На опубликованных кадрах виден момент взрыва. Автомобиль, рядом с которым находились четыре человека, разлетелся на куски. Удар задел и соседнюю "ГАЗель". В самой машине находились два 25-летних парня, которых госпитализировали с травмами и большой кровопотерей.