Суд вынесет постановление по экстрадиции в США Джулиана Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд вынесет постановление по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля. Как сообщила в субботу организация, после этого дело будет передано на рассмотрение главы МВД Великобритании Прити Пател, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следующее слушание [состоится] в Вестминстерском магистратском суде 20 апреля. Суд вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. Постановление затем поступит на одобрение к Прити Пател. Защита Ассанжа направит [необходимые] документы Пател. Крайний срок - 18 мая", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter WikiLeaks.

В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.