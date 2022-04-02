https://news.day.az/world/1449669.html Перестрелка в центре Еревана
Перестрелка в центре Еревана
В Ереване произошел вооруженный инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел днем во дворе одного из домов в центре столицы Армении.
Двое мужчин в возрасте 43 и 35 лет, получивших пулевые ранения в результате инцидента, были госпитализированы.
По информации издания, у сотрудников правоохранительных органов есть информация о личности подозреваемого в совершении инцидента, ведется его поиск.
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