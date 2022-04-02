Перестрелка в центре Еревана

В Ереване произошел вооруженный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел днем во дворе одного из домов в центре столицы Армении.

Двое мужчин в возрасте 43 и 35 лет, получивших пулевые ранения в результате инцидента, были госпитализированы.

По информации издания, у сотрудников правоохранительных органов есть информация о личности подозреваемого в совершении инцидента, ведется его поиск.