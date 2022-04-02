Массовые акции протеста в Лондоне

Акции протеста состоялись в крупных городах по всей Великобритании в связи с ростом цен на электроэнергию.

Как сообщила в субботу газета The Guardian, в целом по стране на улицы вышли несколько тысяч протестующих, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Лондоне в демонстрациях приняли участие несколько сотен человек, которые призвали членов правительства подать в отставку в связи с резким увеличением стоимости жизни. В частности, протестующие пришли с плакатами, адресованными британским властям: "Не годятся для госуправления", "Заморозьте цены, а не малоимущих", "Мы не будем платить за их кризис". Также многочисленные акции прошли в Бирмингеме и Кардиффе.

23 марта Национальная статистическая служба Соединенного Королевства сообщила, что индекс потребительских цен в феврале в королевстве продемонстрировал рост на 6,2% по сравнению с 5,5% за предыдущий месяц, что стало максимально высоким показателем за последние 30 лет. Опубликованные Бюро по бюджетной ответственности прогнозы свидетельствуют о том, что инфляция в Великобритании в 2022 году достигнет 7,4%. Ряд экспертов и вовсе прогнозирует инфляцию выше 10%.

В связи со взлетом цен на газ на европейских хабах в начале февраля Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства увеличило на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей. С 1 апреля максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составляет £1 971 тыс. в год ($2,67 тыс.). Таким образом, счет за электроэнергию для каждого домохозяйства может вырасти на £693 ($940) в год. Это стало самым крупным повышением максимума с 2019 года, когда подобный механизм был впервые применен.