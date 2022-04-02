Стараемся показать на Кубке мира в Баку высокие результаты

Стараемся показать на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку высокие результаты.

Об этом в субботу сказал Day.Az спортсмен из Украины Илья Ковтун, завоевавший "золото" на Кубке мира в упражнениях на параллельных брусьях.

"Впечатления от визита хорошие, в Баку мы приехали за неделю до старта. Нас приняли тепло, подготовка к соревнованиям шла хорошо, очень помогла Федерация гимнастики Азербайджана, создав все условия. А мы, в свою очередь, стараемся показать высокие результаты", - отметил он.

По словам украинского спортсмена, усердные тренировки способствовали хорошему результату на соревновании.

"Выиграть помогли усердные тренировки. Сегодня удалось хорошо выполнить упражнение на брусьях. В вольном упражнении тоже рассчитывал на медаль, но допустил ошибку - значит, надо было больше тренироваться. Но даже четвертым местом доволен. Завтра, в заключительный день Кубка, участвую в финале упражнения на перекладине, постараюсь выполнить программу без ошибок", - заключил он.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.