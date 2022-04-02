Германия разместила в Литве системы ПВО Ozelot

Германия разместила в Литве самоходный зенитный ракетный комплекс Ozelot.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу в эфире национального радио LRT сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Средства противовоздушной обороны с дополнительными военными Германии переброшены в Литву как реакция на изменение ситуации в сфере безопасности", - сказал он.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Ozelot дислоцирован в месте размещения в Литве (военный городок Рукла Йонавского района) сводного батальона НАТО передового базирования.

Немецкий ЗРК Ozelot состоит из пусковых установок и радиолокационного оборудования для обнаружения и целеуказания. Дальность обнаружения цели - 20 км. На вооружении состоят ракеты Stinger класса "земля - воздух". Количественные данные по технике и личному составу глава Минобороны не уточнил.