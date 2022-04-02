https://news.day.az/world/1449688.html Украина получит 30 бронированных "скорых" от Британии
Украина получит 30 бронированных "скорых" от Британии
Посольство Украины в Британии закупило на собранные средства бронированные кареты скорой помощи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает пресс-служба посольства.
"Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine.org на закупку не только обычных "скорых", но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего приобретено 30 автомобилей, 15 из них начнут переправлять в Украину уже в начале недели.
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