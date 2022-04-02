Министерство обороны РФ показало кадры удара "Искандера" по штабу ВСУ
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Министерство обороны РФ показало кадры удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по украинскому штабу обороны в Харькове.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на видеозапись попал непосредственно момент попадания снаряда по цели.