Брифинг Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 381 беспилотный летательный аппарат, 1 888 танков и 205 установок реактивных систем залпового огня украинских вооруженных сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1 888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 771 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины, добавил Конашенков.

Выведенный из строя военный аэродром Миргород

Вооруженные силы РФ вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены несколько замаскированных украинских боевых вертолетов и самолет, заявил генерал-майор.

"Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения", - сказал Конашенков.

Уничтожение техники и боеприпасов у ж/д станций Лозовая и Павлоград

Представитель Минобороны РФ сообщил, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград в Украине.

"Днем 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены: бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе", - заявил Конашенков.