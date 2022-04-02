Сводка генштаба ВСУ

Продолжаются 38-е сутки полномасштабной спецоперации России на территории Украины.

Генштаб ВСУ в Facebook оперативно информирует о ситуации на 18.00 02.04.2022, передает Day.Az.

Как сообщили в Генштабе, на Северском направлении продолжается перемещение подразделений российских войск от государственной границы Украины в глубь территории республики Беларусь. Значительная часть военной техники повреждена и буксируется.

"Среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне. Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими войсками, отошедшими из загрязненной зоны.

В Слобожанщине вооруженными силами России заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен российскими блокпостами. В поселке Юрьево Сумской области ВС РФ проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

На Донецком направлении продолжаются попытки противника завладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Российские войска несут потери.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Среди местного населения непризнанного приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой "ПМР" к участию в войне против Украины.

На Приморском направлении российскими войсками продолжаются фильтрационные меры в временно захваченных населенных пунктах.

Силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории.

Из-за значительных потерь личный состав противника деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач", - говорится в сводке ВСУ.