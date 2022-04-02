В Германии освистали канцлера

Собравшиеся жители города Эссен в Германии освистали выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца, призывая его "уйти".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на кадрах видно, что собравшиеся выражают свистом свое недовольство политиком, выкрикивая, что "Шольц должен уйти!".

Инфляция в зоне евро в марте достигла нового максимального рекорда в 7,5% в годовом исчислении, увеличившись по сравнению с мартом 2021 года почти в 6 раз (1,3%). В феврале 2022 года этот показатель был на уровне 5,9%.

Газета Die Zeit со ссылкой на исследование Немецкого института экономических исследований пишет, что в случае отказа от энергоресурсов из России экономику Германии ждет скачок инфляции и длительная рецессия. В исследовании говорится, что эмбарго на российские нефть и газ приведет к скачку инфляции в Германии на 2,3%.

Spiegel, ссылаясь на данные Института экономических исследований, сообщает, что больше половины немецких компаний собираются повысить цены на продукцию, причем в некоторых секторах эта доля достигает 94%. По словам эксперта Тимо Вольмершаузера, инфляция в Германии в скором времени выйдет далеко за пределы 5%. Причем последний раз такие проблемы были более 40 лет назад.