В НАТО приветствуют мирные инициативы Турции по кризису между РФ и Украиной

Военно-политический блок НАТО на протяжении 73 лет играет важную роль в обеспечении безопасности Европы. Турция остается одним из важных членов Альянса. Анкара подтвердила свою значимость на фоне войны между Россией и Украиной, пытаясь добиться прекращения боевых действий на севере Черного моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил постоянный представитель Турции при НАТО, посол Басат Озтюрк.

По его словам, Анкара с первого дня напряженности между Киевом и Москвой, предпринимала шаги по недопущению перерастания кризиса в полномасштабный конфликт. Мирные посреднические усилия Турции продолжаются и сегодня.

"Украина - это стратегический партнер Турции и сосед в Черноморском регионе. Точно так же у Турции налажены очень важные и ценные отношения с другим соседом по Черноморскому региону - Россией. Данную позицию Турции уважают как в Украине, так и в России, потому что мы играем здесь очень открытую, искреннюю и доброжелательную роль", - сказал Озтюрк.

По его словам, Турция желает также скорейшего прекращения войны и пытается помочь найти политико-дипломатическое решение, даже вопреки тому , что оно будет непростым.

"Усилия Турции не остались не замеченными и со стороны союзников по Альянсу. Генеральный секретарь НАТО лично высоко оценивает эти усилия и поблагодарил за них публично. Это видят и многие другие наши союзники. Потому что у каждого союзника здесь своя роль. Необходимо акцентировать внимание на особенную роль Турции, так как для альянса важно иметь такого союзника, как наша страна, которая способна сыграть роль посредника и хоть каким-то образом приблизить мир и разумное решение. Для Турции также очень важно было неукоснительно соблюдать все пункты Конвенции Монтрё. Таким образом, возможно, удалось предотвратить возникновение еще большей напряженности. Эти критически важные роли выводят Турцию на совершенно особое положение в альянсе, в регионе и во всем мире в целом", считает Озтюрк.