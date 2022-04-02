В офисе Зеленского сообщили, сколько тратит Украина на месяц боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с экономическими блоками Офиса главы государства и Кабинета Министров обсудил источники финансирования расходов во время боевых действий.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, сообщает пресс-служба Президента.

Участники совещания обсудили состояние украинской экономики на втором месяце российско-украинского конфликта, а также рассмотрели прогнозы его развития в ближайшей перспективе.

По подсчетам Министерства финансов, на месяц боевых действий украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов.

На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированную на апрель.

Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим.