В США ввели в строй новейшую атомную подлодку
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли участие в церемонии ввода в строй новейшей атомной подлодки USS Delaware типа "Вирджиния", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Байден поблагодарил тех, кто был задействован в строительстве лодки. Как сообщается, подлодка несет торпеды и сконфигурирована для запуска крылатых ракет "Томагавк", она предназначена для выполнения широкого спектра задач в океане и на побережье.
Delaware стал седьмым военным кораблем ВМС США, названным в честь штата Делавэр. Его строительство началось в 2013 году. Корабль задуман как менее дорогостоящая альтернатива ударным подлодкам класса Seawolf и заменяет старые лодки класса Los Angeles, которые выводят из эксплуатации.
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