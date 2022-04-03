Глава украинской делегации раскрыл детали переговоров с Россией

Россия приняла предложенный Украиной в Стамбуле проект по мирному договору в устной форме - за исключением вопроса Крыма.

Об этом сообщил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия в эфире общенационального марафона, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Вместе с тем российская сторона подтвердила, что драфты документов достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственную консультацию между президентами двух стран.

Арахамия отметил, что встреча с высокой долей вероятности пройдет в Стамбуле. Сейчас от групп стоит задача выработать финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которые уже затрагивались и готовить возможную встречу президентов.

Что касается гарантий безопасности для Украины: сейчас идут активные консультации с потенциальными гарантами. Официально три страны НАТО уже согласились предоставлять гарантии именно в том формате, в котором предлагает Украина. Это Турция, Германия и Италия.