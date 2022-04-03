Песков заявил, что "санкционные игры" Запада сильно пошатнули престиж доллара и евро

Престиж доллара и евро сильно пошатнулся на фоне "санкционных игр" Запада, в итоге все больше стран переходят к расчетам в национальных валютах, и остановить этот процесс уже нельзя.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь-24".

"Действительно, на фоне этих бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. В основном доллара - как основной резервной валюты", - указал он.

Представитель Кремля обратил внимание, что все больше и больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты. "Этот процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя", - уверен Песков.

Он заметил, что США чрезвычайно не нравится происходящее, так как "фактически сейчас начинает размываться Бреттон-Вудская система". "То есть та система, которая позволяла Америке быть на вершине экономической пирамиды мира на протяжении многих десятилетий", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Сейчас же, повторил он, эта система начала размываться. "И она размоется до конца, - уверен Песков. - Мы все больше и больше будем переводить взаимоотношения на национальные валюты, и эта практика будет расширяться".

По мнению представителя Кремля, нет ничего страшного в том, что механизм меняется, и в будущем расчеты с Китаем, например, будут производиться в юанях, с Россией - в рублях. "Тут очень много вариантов, и это все прообраз будущей экономической системы, которая сейчас формируется и свидетелями чего мы с вами являемся", - считает он.

Расчеты за газ в рублях

В ответ на вопрос, почему Россия уже сейчас не начнет продавать за рубли не только газ и не только недружественным странам, Песков с юмором заметил: "Ну, знаете, как у нас говорят: лиха беда - начало".

"Сейчас у нас президент принял решение о том, чтобы недружественным странам продавать природный газ за рубли. То есть они будут платить в том же евро, как они платили, но при этом у них уже будет и евро-, и рублевый счет в банке, - объяснил пресс-секретарь главы государства. - У нас немного банков, которые остались работать на весь мир. Но, по крайней мере, это уже будет перевод евро в рубли и оплата "Газпрому" в рублях".

По словам представителя Кремля, это лишь первый шаг, но он интересен тем, что это прецедент.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и распорядился, чтобы правительство дало компании "Газпром" директиву о внесении необходимых изменений в действующие контракты. 31 марта Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.