В отношениях России и Турции преобладает взаимовыгодное партнерство.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Беларусь-24".

"С Турцией у нас прекрасные отношения. В них превалирует партнерство, которое основано на взаимной выгоде", - сказал Песков.

Песков обратил внимание на то, что страны совместно развивают крупные экономические проекты.

Турция может высказывать свое мнение США

Турция, даже будучи членом НАТО, может позволить себе роскошь высказать Вашингтону свое собственное мнение, заявил Песков.

"Турция, можно сказать, испокон веков была членом НАТО. Но несмотря на это, особенно при президенте [Тайипе] Эрдогане, Турция стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств - членов НАТО", - заявил Песков. "Эта страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов. Эта страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО (а что такое НАТО? Это сказать Вашингтону), что вы знаете - мы не присоединимся к санкциям, и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно", - добавил представитель Кремля.

"Мы высоко это ценим", - подчеркнул он.

О перспективах сотрудничества

При этом пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание и на то, что российские туристы оставляют в Турции миллиарды наличных долларов. "Они тратят свои деньги на авиакомпании, они дают огромное количество рабочих мест в Турции. Мы несем новые технологии, когда мы создаем там атомную электростанцию, когда мы работаем над другими проектами. Мы вносим существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и всего региона, работая вместе по крупным энергетическим проектам - "Турецкий поток", "Голубой поток", - это все работает на полную мощность", - рассказал он.

По оценке Пескова, у РФ и Турции хорошие перспективы сотрудничества и Москва рада тому, что "Эрдоган находит в себе силы отстаивать и преследовать свои интересы, интересы своей страны, не быть в мейнстриме". "Все европейцы в мейнстриме, но за свой счет. Деньги зарабатывает Вашингтон, а европейцы стреляют себе в ногу и все назло России", - подытожил представитель Кремля.