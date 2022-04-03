Беларусь будет рассчитываться с РФ за нефть и газ в российских рублях

Беларусь в текущем году будет рассчитываться с РФ за поставки нефти и газа в российских рублях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, - отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо, осуществлять расчеты в их национальной валюте, - сказал Головченко. - Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях".

Он также отметил, что идет глобальная перестройка мирового финансового порядка. "На мой взгляд, это можно назвать периодом самоубийства доллара. Последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать. Это шанс для мира уйти от гегемонии доллара", - сказал Головченко.