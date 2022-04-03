Власти Нидерландов призвали жителей уменьшить отопление в домах

Правительство Нидерландов призывает жителей страны начать экономить энергию, в частности уменьшить мощность работы системы отопления в домах, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Власти страны указали, что жителям также следует, например, начать принимать душ вместо ванны, так как это тоже может помочь снизить количество потребляемой энергии.

Министр Нидерландов по вопросам климата и энергетики Роб Джеттен отметил, что экономия энергии "полезна для вашего кошелька, для климата".