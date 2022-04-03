В Сербии стартовали президентские и парламентские выборы

Президентские и внеочередные парламентские выборы стартовали в воскресенье в Сербии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в 07:00 по местному времени по всей стране открылись 8 255 избирательных участков, они продолжат работу до 20:00. По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК) Республики Сербия, одновременно состоятся выборы в городской совет Белграда, а также в советы 12 сербских муниципалитетов.

Фаворитом президентской гонки является действующий глава государства Александар Вучич. Большинство аналитиков не сомневается в его победе, споры идут лишь о том, сможет ли Вучич набрать в первом туре больше 60% или нет. Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованного исследовательским центром Ipsos в четверг, за несколько часов до начала предвыборной тишины, Вучича поддерживают 60,1% избирателей. На втором месте идет экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош, который может набрать 16,4%.

Избирателям также предстоит выбрать депутатов Народной скупщины (парламента) из 19 партийных списков.

Согласно данным РИК, правом голоса в Сербии обладают 6 502 307 граждан. Из-за демарша властей непризнанного Косова голосование на президентских и парламентских выборах впервые не состоится на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Сербы из Косова будут вынуждены отправиться в Центральную Сербию, чтобы воспользоваться своим конституционным правом выбора.

Избирательные участки закроются в 20:00. Результаты выборов должны быть объявлены в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 20:00 7 апреля.