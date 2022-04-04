Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов считает, что через месяц в России начнется новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает Day.Az.

По его словам, это произойдет из-за штамма "стелс-омикрон", который уже стал причиной роста заболеваемости в других странах.

"Стелс-омикрон" даже не предвестник, а причина шестой волны. Я все-таки надеюсь, что она будет пониже, хотя то, что мы видим в Европе", - заявил специалист URA.RU.

Чепурнов отметил, что распространение данного варианта инфекции будет не таким быстрым по сравнению с "омикроном".

"Я думаю, что через месяц подойдет "стелс-омикрон". Все новые подъемы заболеваемости, которые сейчас идут, и Китай, в том числе, потому что он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно", - добавил он.

Вирусолог также выразил мнение, что закрытое авиасообщение с Европой не поможет защититься от "стелс-омикрона".