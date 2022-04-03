В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек

От последствий сильных ливней в бразильском штате Рио-де-Жанейро погибли 14 человек, из них девять - несовершеннолетние, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мать и шестеро детей погибли в результате оползня в курортном городе Парати на южном побережье штата, еще шестеро, в том числе трое несовершеннолетних, при аналогичных обстоятельствах - в соседнем Ангра-дус-Рейс.

Сообщается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов пять человек, их жизни вне опасности, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

За последние двое суток в районе Ангра-дус-Рейс зарегистрированы рекордные за все время метеонаблюдений 655 мм осадков. Еще один человек скончался от удара током после обрыва линии электропередачи в городе Мескита.

Сильные дожди начались 31 марта и привели к оползням и наводнениям. Спасатели продолжают поиск пропавших.